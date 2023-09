Mulher é presa ao receber armas e cocaína dentro de computador

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante na manhã de hoje (5), após receber armas e entorpecentes dentro de um gabinete de computador. Segundo as investigações, a mercadoria foi recebida direto de uma transportadora e que saiu de Mato Grosso do Sul, com destino ao Rio Grande do Sul.

A abordagem aconteceu em flagrante, quando os policiais depararam com a mulher recebeu a encomenda na cidade de Santa Maria (RS). Dentro do gabinete, havia uma pistola de 9 milímetros, de fabricação estrangeira, dois quilos de cocaína e quatro quilos de maconha.

Diante do flagrante, a mulher foi conduzida a Delegacia de Polícia Federal, será indiciada pelo crime de tráfico de drogas e tráfico de armas. Ela foi encaminhada logo após para a Penitenciária Estadual de Santa Maria. Caso seja condenada, as penas podem chegar a 27 anos de reclusão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.