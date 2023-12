Ônibus escolar tomba ao colidir em barranco e três crianças ficam gravemente feridas

Três crianças ficaram gravemente feridas, após um ônibus da rede municipal tombar na tarde de ontem (4), após colidir contra um barranco na estrada da Forquilha, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. No veículo estavam nove pessoas, sendo oito crianças e o motorista.

Conforme informações do site Maracaju Speed, o acidente aconteceu por volta de 12h50, há 45 quilômetros do município. O motorista de 63 anos, relatou aos policiais que tentou passar pela lateral da pista devido a uma carreta estacionada, quando acabou colidindo contra o barranco, atrolando o veículo.

O motorista disse também que estava chovendo no momento do acidente. A carreta estava parada na rodovia porque o condutor e o passageiro estavam colocando lona no veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e as crianças gravemente feridas, foram encaminhadas até o pronto-socorro do município.

