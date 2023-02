Mulher é morta por ex-marido com golpes de canivete e esganadura

Uma mulher, identificada como Iva de Souza, de 48 anos, foi assassinada na própria casa pelo ex-companheiro, na noite do último sábado (4), na cidade de Ivinhema, a 280 quilômetros de Campo Grande. Com a morte de Iva, Mato Grosso do Sul contabiliza três mortes por feminicídio no ano de 2023.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi encontrada ensanguentada e sem roupas dentro da residência, a perícia criminal foi acionada e constatou se tratar de uma morte violenta. O suspeito do crime, o ex-marido da vítima, de 33 anos, foi preso em flagrante, pelo crime de feminicídio. Ele tinha lesões no braço e na costela.

Inicialmente o homem negou o crime e disse que foi até a casa da ex para discutir o relacionamento e que ela teria partido para cima dele, e portanto deu um golpe de canivete nela para se defender. Ao questionado sobre os ferimentos no braço, o suspeito disse que brigou em uma bar, mas as haviam provas contra ele, o que o fez confessar o crime.

Preliminarmente, o laudo necroscópico da vítima apontou como causa morte, esganadura, que é quando se constringe o pescoço da vítima com as mãos, bem como traumatismo craniano, devido a ação de objeto contundente sobre a cabeça da vítima.

O suspeito foi preso em flagrante por feminicídio e ficará à disposição da justiça. A vítima já havia registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica contra o ex-marido e o caso segue em investigação.