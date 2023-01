Mulher é morta a facadas pelo marido nesta terça-feira em Sidrolândia

Entrando para uma estatística triste em Mato Grosso do Sul, Celeste Josefina Gonzales Misel, foi morta brutalmente a facadas, pelo marido, e é a terceira vítima desse tipo de crime no Estado. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (24), em Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia, a morte ainda está sendo investigada e a delegada da cidade solicitou apoio da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher) da Capital.

Segundo o site Babalizando MS, a mulher é de origem venezuelana e deixou três filhos menores. O autor ainda não foi encontrado.

A motivação do crime não foi divulgada e a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estão no local.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

