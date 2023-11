Uma mulher de 31 anos é acusada de explorar o corpo da filha de 12 anos, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações do site JP News, a mulher vendia o corpo da filha para programas sexuais

O inquérito de investigação foi compartilhado entre a Polícia Civil de São Paulo e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, onde estariam a mãe e a garota.

O caso segue em investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.