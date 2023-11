Veículo cai no Rio Taquari, motorista pede socorro e desaparece

Um homem ainda não identificado está desaparecido desde a madrugada de hoje (09), após cair com o veículo em que conduzia nas águas do Rio Taquari, próximo a Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações de amigos, o motorista chegou a entrar em contato pedindo socorro.

Conforme informações do site Edição de Notícias, antes do acodente o homem estaria em uma confraternização com os colegas de trabalho de uma empresa que comercializa produtos agropecuários, quando decidiu ir embora por volta das 3h.

Logo após, os amigos do motorista desapecido receberam mensagem com pedido de socorro, dizendo que estava no rio, enviando a localização.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as buscas se iniciaram imediatamente e com ajuda de um morador da região, o veículo Fiat Toro, na cor branca, foi encontrado submerso em um banco de areia, a aproximadamente 500 metros do rio abaixo.

O vidro do carro estava aberto e não havia ninguém. Buscas foram realizadas pelo rio, onde roupas e algumas garrafas foram vistas boiando. O motorista até o momento não foi localizado.

As buscas na tentativa de localizar o corpo do rapaz seguem na manhã de hoje.

