Mulher é estuprada por desconhecido ao sair de bar em Três Lagoas

Na última segunda-feira (29), uma mulher foi estuprada por um desconhecido ao sair de um bar. O caso foi registrado em Três Lagoas, até o momento o autor não foi encontrado.

Em depoimento a mulher conta que estava em um bar com familiares perto da estrada da Lagoinha quando o autor desconhecido, de boa aparência, começou a conversar com ela. Logo em seguida, o homem foi apresentado à família da vítima presente no local.

Quando estava saindo do local indo para casa, a mulher acabou pegando uma carona com o homem, que no meio do percurso desviou o caminho e pegou uma estrada vicinal até a Lagoinha, onde estuprou a mulher.

Em uma distração do desconhecido, a vítima fugiu e pediu socorro. Ela informou para os agentes que o autor tinha barba e estava em um carro de cor prata. Até o momento o autor não foi localizado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais