Mulher é esfaqueada na mão pelo ex-marido em Dourados; filha do casal presenciou o crime

Mesmo com medida protetiva em vigor, homem invadiu a casa da vítima e foi preso em flagrante

Uma mulher de 32 anos foi esfaqueada pelo ex-marido, de 27, na madrugada desta terça-feira (4), em Dourados, a 251 km de Campo Grande. A vítima ficou com uma faca cravada na mão após tentar se defender do agressor. O crime ocorreu dentro da casa dela e foi presenciado pela filha do casal.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital da Vida, no minicípio. Aos policiais, a mulher relatou que o ex-companheiro chegou à residência e, apesar da medida protetiva que o impedia de se aproximar, ela permitiu sua entrada, temendo violência caso recusasse.

Os dois estavam conversando no sofá quando começaram a discutir. Durante a briga, o homem, desconfiado de que o ex estava se relacionando com outra pessoa, pegou uma faca e tentou atingi-la. Ao tentar se defender, a mulher foi ferida na mão.

Com base na descrição do suspeito e no endereço fornecido pela vítima, a polícia foi até a casa do agressor, no bairro Jardim Monte Libano. No local, a atual esposa do homem tentou impedir a entrada dos militares, mas acabou permitindo após ser informada sobre o flagrante. Ela relatou que o suspeito havia ido até o hospital de bicicleta.

Equipes policiais foram até a unidade de saúde, mas o homem já havia saido de lá . Minutos depois, um rapaz com as mesmas características repassadas por uma médica do hospital foi visto passando em frente à casa dele e acabou abordado. O suspeito foi identificado e preso em flagrante.

O Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência à filha da vítima. A faca usada no crime foi apreendida e o homem levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

