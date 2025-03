Terça de Carnaval será quente e com possibilidade de chuvas rápidas no Estado

A terça-feira de Carnaval (04) será marcada por tempo abafado e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas passageiras em algumas regiões, enquanto outras deverão ter predomínio de sol.

As temperaturas podem variar entre 23°C e 37°C, com umidade relativa do ar entre 45% e 86%. Em Campo Grande, o tempo será de muitas nuvens, com períodos de sol e máxima de 33°C.

Outras cidades também terão temperaturas elevadas: Porto Murtinho pode registrar até 37°C, Dourados chega a 35°C com sol sol com sol, poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Corumbá e Três Lagoas devem marcar 34°C.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram