Mulher é encontrada morta em aldeia indígena de MS

Uma mulher de 37 anos identificada como Rozineti Benites, foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (30), na aldeia indígena Taquapery, em Coronel Sapucaia, a 416 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência por volta das 02h30, a polícia foi acionada para atender um chamado na aldeia indígena Taquapery, ao chegar no local os policiais encontraram Rozineti deitada na cama, já sem vida.

Em depoimento, o marido da vítima relatou que ela se sentiu mal durante a noite e decidiu ir deitar, tendo sido encontrada morta logo em seguida.

Aos policiais, familiares da vítima relataram ter ouvido uma briga entre o casal horas antes do ocorrido, por isso o caso segue em investigação a fim de entender a dinâmica dos fatos.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1º DP de Coronel Sapucaia. A perícia esteve no local para realizar os levantamentos necessários e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal).

