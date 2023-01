Homem agride esposa e ateia fogo na própria residência

Um homem, de 26 anos, foi preso após agredir a esposa e atear fogo na própria residência, na rua Ásia Achkar Talayeh, no Jardim Brasília, em Brasilândia, município localizado a 400 km de Campo Grande. O incidente ocorreu na tarde do último domingo (29).

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados, via 190, para atender um caso de violência doméstica, em uma residência próxima a Câmara Municipal.

Por meio do telefonema, a vítima afirmou que teve um desentendimento com o marido e que o mesmo a teria agredido. Ela também relatou que o agressor teria ameaçado atear fogo na residência de ambos, então preferiu se abrigar na casa de amigos.

Ao se deslocarem no local, a equipe policial notou que havia uma grande movimentação de pessoas e que havia fumaça no telhado da residência. De acordo com um dos moradores que estavam no local, o agressor havia ateado fogo na casa e fugido.

As informações são de que o homem iniciou o incêndio e depois se deslocou até a residência em que a esposa estava. Lá, ele relatou que tinha colocado fogo na casa deles. O autor foi localizado pela PM (Polícia Militar) e preso em flagrante.

Um caminhão pipa foi acionado para conter o incêndio. Além da PM, a Perícia foi acionada para realizar os trâmites necessários no local do incêndio.

O caso foi registrado na 1ª DP de Brasilândia, como violência doméstica, lesão corporal dolosa e incêndio qualificado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (@oestadoonlinems)

Serviço:

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site www.pc.ms.gov.br da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

A Defensoria Pública do seu município pode orientar quanto à questões jurídicas e está atendendo pela plataforma de atendimento virtual: www.defensoria.ms.def.br ou através da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC), por meio de ligação telefônica para o número 129 ou envio de e-mail para: [email protected]

O Tribunal de Justiça possibilita o pedido de medidas protetivas de urgência online através do link: https://sistemas.tjms.jus.br/medidaProtetiva/.

O Ministério Público do seu município pode receber denúncias, dar informações e orientações às mulheres em situação de violência. E em tempos de pandemia está atendendo por meio do e-mail: [email protected] ou através do formulário disponível no link: https://www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao e nos telefones 127 e 0800-647-1127.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: