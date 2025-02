Mulher é detida após bater na filha e ameaçar guardas no Terminal Bandeirantes

Uma mulher, de 23 anos, foi detida no Terminal Bandeirantes, em Campo Grande, após bater na filha, de 7 anos, além de desacatar e ameaçar agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana). O caso ocorreu nessa quarta-feira (26).

Segundo informações do boletim de ocorrência, os guardas foram acionados para atenderem a mulher que estava xingando os funcionários do local, alegando que não pagaria a passagem do ônibus. Ela ainda teria pulado a catraca.

De acordo com testemunhas, a mulher também teria agredido a filha com tapas na cabeça da criança.

Aparentando estar sob efeito de drogas, a mulher foi algemada e levada para a delegacia. O Conselho Tutelar precisou ser acionado para dar assistência a criança envolvida.

