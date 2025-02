Homem é preso por violência doméstica e cárcere privado, em Caarapó

Na manhã desta quinta-feira (27) um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica e cárcere privado contra sua companheira, de 31 anos. O caso aconteceu em Caarapó, 274km de Campo Grande. A vítima teria simulado uma consulta no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), onde apresentava sinais de agressão. Na sessão, ela afirmou sofrer agressões físicas, ameaças e cárcere privado.

Os agentes foram informados sobre a situação e foram em busca da vítima em uma residência na Vila Planalto. Quando abordada, a mulher informou que seu companheiro não estava em casa daquele momento, mas desconfiados, os policia iniciaram uma busca domiciliar. O autor foi encontrado debaixo de um cômodo de madeira.

No inicio do interrogatório inicial no local, a vítima afirmou que estava tudo bem e que nada havia acontecido, mas quando levada para a delegacia e separada do agressor, ela confessou sofrer agressões e ameaças da morte. Além disso, a mulher ainda comentou que seu companheiro a proibia de sair de casa.

O autor foi preso em flagrante, e posteriormente, descobriram que o homem estava evadido do sistema prisional há alguns meses.