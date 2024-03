Mulher é condenada em regime inicial fechado por acidente que matou jovem em 2021

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul denunciou uma mulher, apontada como responsável por um acidente de trânsito em janeiro de 2021, na Rodovia MS-485, na zona rural de Amambai, que vitimou fatalmente uma jovem de 17 anos.

A autora foi condenada a 6 anos e 8 meses de reclusão e 2 anos de detenção, e 1 ano, 6 meses e 9 dias de suspensão/proibição do direito de dirigir. Ela foi julgada pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem possuir Carteira de Habilitação e condução do veículo sob influência de álcool, e ainda por fornecer bebida alcoólica a adolescente.

Além disso, ainda terá que prestar indenização no valor de R$ 50 mil para reparação dos danos morais, em favor dos familiares da vítima. A sentença é do Juiz da Vara Criminal de Amambai, Daniel Raymundo da Matta, e ainda não transitou em julgado.

O caso

Conforme a denúncia, a autora buscou a vítima e com ela se deslocou até uma cachoeira. Consta que, durante o passeio, a denunciada forneceu bebidas alcoólicas à adolescente, bem como fez o consumo de bebidas alcoólicas. A motorista retornou ao município, tendo como passageira a vítima, a quem deixou de exigir o uso do cinto de segurança.

A acusada, além de não possuir habilitação para conduzir veículo automotor, imprimiu velocidade excessiva, em estrada de cascalho, consumindo bebida alcoólica e segurando em suas mãos uma garrafa de bebida, conforme registrado em vídeo gravado pela vítima.

Nas proximidades de uma curva, a motorista colidiu com um morro de terra e capotou o veículo, tendo a vítima sido arremessada contra a estrutura interna do veículo e morrendo no local.

