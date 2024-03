Equipe de alunos buscam recursos e patrocínio para participar de Torneio de Robótica

Recursos serão utlizados no desenvolvimento de projeto para etapa interna do Torneio Brasil de Robótica

Uma equipe de alunos do ensino fundamental da Escola Atitude está buscando fundos para custear a participação no Torneio Brasil de Robótica. A equipe denomidada “ScorpTech” tem que desenvolver atividades de robótica e um projeto de acordo com a temática do evento.

O Torneio Brasileiro de Robótica divulgou como tema central para a temporada “Universalizar o Acesso: a aágua potável, aos alimentos saudáveis e ao saneamento”. Dentro dessa proposta, o time pensou no seguinte tema de projeto de pesquisa para representar a equipe “Combate a defecação a céu aberto, a partir da utilização de banheiros a seco.”

Doações

A equipe precisa arrecadar até maio no mínimo R$2mil para custear a participação no torneio interno. Para isso, a equipe tem vendido geladão, na escola e no intervalo das aulas.

As doações e patrocínio podem ser feitos pela chave Pix: CPF 767.476.701-91 (Márcio Rogério Pinheiro de Freitas). Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 996001768. Aos patrocinadores é oferecida divulgação e propaganda da empresa no nosso Instagram, camisetas e no dia do torneio.

Como será utilizado o valor arrecado?

O Patrocínio visa custear o desenvolvimento dos projetos desenvolvidos durante a temporada nos quesitos:

* Mérito científico (pesquisa e proposta inovadora para o tema abordado);

* Organização e método (Avalia a organização da equipe na divisão de tarefas, marketing, comunicação, controle financeiro e desenvolvimento dos projetos desenvolvidos para a temporada vigente);

* Tecnologia e engenharia. (Eles precisam programas o robô para cumprir as missões e tarefas estipuladas)

Acesse o instagram da equipe por aqui: @scorptechcg

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.