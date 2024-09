Mulher é assassinada pelo marido na frente da filha de 11 anos em Amambai

Mais um crime abalou a cidade de Amambai, localizada a aproximadamente 351 km de Campo Grande, na noite de segunda-feira (23). Marlene Salete Mees, de 54 anos, foi brutalmente assassinada com nove facadas pelo marido, Jair da Conceição, de 51 anos, na frente da filha de 11 anos. Além da menina, outras duas crianças, filhas de Jair, estavam na casa no momento do crime.

Conforme informações preliminares, o crime aconteceu dentro da residência da família, onde, após esfaquear a esposa, Jair se trancou no quarto com a vítima, enquanto a filha de Marlene presenciava tudo e chamou a Polícia Militar. Desesperada, a menina aguardava na rua pela chegada da viatura.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a porta do quarto trancada e ouviram os pedidos de socorro de Marlene. Ao forçar a entrada, se depararam com a vítima, gravemente ferida, deitada na cama, enquanto Jair, segurava uma faca contra o próprio pescoço, ameaçando tirar a própria vida.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Jair resistiu às tentativas de negociação por parte dos policiais, afirmando repetidamente que iria se matar. “Não entra não que vai dar ruim, vou me matar”, dizia ele. Diante da relutância do agressor, os policiais precisaram agir e dispararam um tiro de elastômero, acertando a mão de Jair e afastando a faca. Assim, conseguiram imobilizá-lo e permitir a entrada dos bombeiros.

Infelizmente, apesar dos esforços das autoridades, não houve tempo de salvar Marlene, que morreu ainda no local devido à gravidade dos ferimentos. Jair foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde permanece sob escolta policial e em observação médica.

As três crianças que estavam na casa, foram entregues ao Conselho Tutelar. Os filhos de Jair foram levados para a casa da avó paterna, enquanto a filha de Marlene está sob os cuidados de uma familiar.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Amambai.

