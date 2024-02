Mulher é ameaçada e torturada durante horas após encontro

Um homem identificado como Diego Cristiano Taborda, de 35 anos, foi preso em flagrante neste fim de semana, após manter em cárcere e torturar uma mulher de 34 anos após encontro, no município de Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande.

Conforme registro policial, a vítima estava em um bar, na Vila Fátima, local onde conheceu Diego, no sábado (17), por volta das 21h. Já de madrugada, ambos seguiram para a casa do homem, na Vila Nova Esperança.

Na casa, a mulher foi amarrada com as próprias roupas e o suspeito começou a tortura, com socos no rosto, chutes, enforcamento e pauladas. Ele ainda a ameaçava com uma faca, dizendo que iria matá-la. A PM (Polícia Militar) foi acionada pelo próprio tio do suspeito, no domingo (18).

Ao chegarem na residência, os agentes encontraram a vítima nua e com pés e mãos amarrados, deitada no chão, com o autor a estrangulando e ameaçando de morte. Ele foi imobilizado e algemado.

A vítima estava muito abalada e com diversos ferimentos pelo corpo, sendo encaminhada para o Hospital Municipal, para realizar exames. Diego usava tornozeleira eletrônica e já possuia passagem por crimes semelhantes.