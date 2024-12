Mulher é ameaçada de morte e agride marido na cabeça com enxada

Na noite desta sexta-feira (29), uma mulher acabou atingindo o marido na cabeça após uma discussão em Camapuã. Ela teria dado um golpe com uma enxada dele após ele ameaçar matá-la.

Segundo informações dadas pela mulher à polícia, eles estavam em um bar com os filhos pequenos perto da casa. A mulher teria decidido ir para a residência, porém o marido queria brigar a qualquer custo.

Ela também relatou que os dois moram em casas separadas por causa das brigas constantes. A agressão aconteceu depois do homem dizer que iria pegar uma arma artesanal no carro para matá-la. Então, ela pegou uma enxada no quintal e o acertou na cabeça, ele acabou caindo no chão sangrando.

Após isso, ela ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e acompanhou o homem até o hospital. A mulher também foi até Batalhão de Polícia Militar enquanto o marido recebia antedimento médico e contou o ocorrido para os policiais.

A arma era uma garrucha calibre 22 sem numeração de série e com 10 munições, foi apreendida pelos policiais e retirada do carro do homem a pedido da esposa.

O homem ficou sedado por 6 horas e provavelmente receberia alta médica ainda no sábado.