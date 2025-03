Mulher é agredida pelo marido em conveniência no Jardim Itamaracá

Uma mulher de 36 anos foi agredida com um soco no nariz pelo marido, de 44 anos, em uma conveniência localizada no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, na madrugada deste sábado (22). A vítima relatou que as agressões continuaram em casa, mesmo após o casal ter deixado o estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima dentro da conveniência e o suspeito sentado ao chão do lado de fora.

A mulher contou que o companheiro lhe deu um soco no nariz após ela ter ido comprar cerveja. Segundo o relato, ao agredi-la, o homem teria questionado:

“O que você está fazendo aqui?” — seguido de um xingamento.

Após o episódio, o casal foi para casa, onde o homem teria continuado com as agressões, na presença do enteado da vítima. Apesar dos ferimentos e do relato das agressões, a mulher não quis registrar queixa contra o companheiro. Ainda assim, o suspeito foi detido e conduzido para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso será investigado.

Mulheres vítimas de violência doméstica em Mato Grosso do Sul podem buscar ajuda na Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, s/n, no Jardim Imá. O local funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, e oferece apoio jurídico, psicológico e social.

Entre os serviços disponíveis na Casa da Mulher Brasileira estão:

– Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam);

– Defensoria Pública;

– Ministério Público;

– Vara Judicial de Medidas Protetivas;

– Alojamento temporário;

– Brinquedoteca para crianças;

– Patrulha Maria da Penha;

– Guarda Municipal

Para emergências, também é possível entrar em contato pelo telefone 153.

