Homem é preso com armas e drogas em operação da PM em Dourados

Um homem de 40 anos foi preso na noite de quinta-feira (20) em Dourados durante a Operação Força Total da Polícia Militar. Com o acusado, os policiais apreenderam três armas de fogo, incluindo uma pistola Taurus G2C 9mm e um revólver Taurus calibre .38, além de drogas e munições.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a prisão aconteceu na Rua Vilso Gabiatti, entre os bairros Jardim Água Boa e Jardim Canaã. A ação foi conduzida pelo Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas), do 3º Batalhão da PM.

Os policiais realizavam patrulhamento na região quando perceberam uma movimentação suspeita. Ao tentar abordar o homem, ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi rapidamente interceptado.

Após ser detido, o suspeito confessou que guardava drogas e armas em uma casa em construção. Os policiais foram até o local e encontraram uma pistola Taurus G2C 9mm, um revólver Taurus calibre .38, um simulacro de pistola, cinco cápsulas deflagradas, cinco munições intactas de calibre .38, 25 munições intactas de calibre 9mm, três tabletes de maconha, 14 porções de cocaína e uma trouxinha de crack.

Ainda conforme o registro policial, o homem afirmou que usava a casa como ponto de armazenamento de drogas e revelou que recebeu uma das armas como pagamento por entorpecentes, justificando que o armamento era para sua proteção pessoal.

O acusado já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Dourados e deve responder por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e resistência à prisão. A Operação Força Total segue em andamento na região, com o objetivo de combater o crime organizado e o tráfico de drogas em Dourados.

