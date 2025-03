Mulher é agredida pela mãe e tia durante briga na Capital

Vítima de 46 anos sofreu empurrões e teve um banco arremessado contra ela; caso foi registrado na Depac Centro

Uma mulher de 46 anos foi agredida pela própria mãe e pela tia durante uma briga familiar na noite da última sexta-feira (28), no bairro Jardim Autonomista, em Campo Grande. O desentendimento aconteceu na casa do pai da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão entre as três resultou em agressões físicas. A mulher foi empurrada pelas duas, e a tia ainda arremessou um banco contra ela. Não há informações sobre o que teria motivado o conflito.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como vias de fato.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram