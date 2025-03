Mulher é esfaqueada pelo marido durante briga por ciúmes em Dourados

Vítima de 62 anos entrou em luta corporal com o agressor e conseguiu fugir; homem foi preso e autuado por violência doméstica

Uma mulher de 62 anos foi agredida pelo marido de 39 na noite desta sexta-feira (29) no bairro Parque Nova Dourados, em Dourados. O casal discutia por motivos de ciúmes quando o homem desferiu um golpe de faca no braço da vítima.

Mesmo ferida, a mulher entrou em luta corporal com o agressor. Em meio à briga, ele tentou enforcá-la e ainda pegou uma tesoura. A vítima conseguiu escapar e correu para a casa do sobrinho, onde pediu ajuda.

A equipe policial constatou a lesão no braço esquerdo da mulher e um arranhão no peito. A faca e a tesoura usadas na agressão foram encontradas no chão da residência. O homem foi levado algemado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e autuado por violência doméstica e lesão corporal.

A vítima solicitou medidas protetivas contra o marido.

