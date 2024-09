Mulher desaparece em Ivinhema e marido é encontrado desacordado em carro com faca ensanguentada

Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, está desaparecida desde a noite do último domingo (22), em Ivinhema, cidade localizada a 289 quilômetros de Campo Grande. O desaparecimento aconteceu após uma discussão entre ela e o marido, de 33 anos. Desde então, a polícia intensificou as investigações e suspeita do envolvimento do homem no caso.

De acordo com o registro policial, o marido de Mariana foi encontrado desacordado dentro do carro do casal em uma área de mata, depois de uma tentativa de suicídio. Junto a ele, os policiais localizaram uma faca com manchas de sangue e o celular de Mariana, que estava sujo de barro, reforçando a hipótese de que o casal esteve em uma região rural antes do ocorrido.

O homem foi resgatado e encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados, onde está internado e entubado, sob escolta policial. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento. Uma sobrinha de Mariana fez uma publicação nas redes sociais relatando que o desaparecimento ocorreu por volta das 19h de domingo, logo após uma briga entre o casal.

Segundo o relato, a filha do casal informou à polícia que ouviu o pai dizer que levaria a mãe para a mata, o que fortalece a teoria de que algo grave possa ter acontecido no local. O veículo do marido já foi periciado pela Polícia Civil, que está à frente das investigações. Testemunhas próximas também foram ouvidas para ajudar a reconstituir os últimos momentos antes do desaparecimento de Mariana.

Equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) continuam realizando buscas e diligências para descobrir o paradeiro da mulher.

