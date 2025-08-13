Mulher denuncia marido por violência doméstica durante viagem em Nova Andradina

Nesta última terça-feira (12), uma mulher, de 30 anos, que não teve suas informações divulgadas, procurou a delegacia para denunciar violência doméstica por parte de seu parceiro. O caso aconteceu durante viagem em Nova Andradina, cidade distante 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações policiais, a mulher informou que mora em Londrina (PR) com o companheiro, mas que estavam viajando para Mato Grosso do Sul e aproveitaram para passar o período do dia dos pais na casa do sogro, na região central de Nova Andradina.

Durante o tempo na residência, ela, o companheiro e os filhos tiveram diversos desentendimentos. Em um deles, as discussões iniciaram quando a mulher pediu R$ 200,00 para comprar enfeites de aniversário do filho caçula.

Além disso, afirmou sofrer violência psicológica, onde estava sendo chamada de louca. Em determinado momento, ficou trancada em um dos quartos da residência.

Ambos foram encaminhados para esclarecer os fatos na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram