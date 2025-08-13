Avô é preso após tentar abusar de neta de 6 anos, no Bairro Santa Luzia

Um avô, de 65 anos, foi preso, suspeito de tentar estuprar a neta de 6 anos. O caso aconteceu nessa última terça-feira (12), no Bairro Santa Luzia, em Campo Grande. O ocorrido está sendo investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

A Polícia Militar foi até o local, após a mãe da criança, de 26 anos, denunciar o ocorrido. Segundo informações preliminares, a menina contou para a mulher que o avô havia passado a mão em suas partes íntimas. Diante disso, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a DEPCA.

Foi necessário o depoimento da vítima e da mãe, que tiveram suas informações preservadas. Quanto aos detalhes exatos do crime e a audiência de custódia, ainda não foram divulgadas.

O caso segue sendo investigado.

