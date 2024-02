Mulher de 25 anos morre em confronto com o Batalhão de Choque em Amambai

Na madrugada desta sexta-feira (23) em Amambai, cidade uma mulher, de 25 anos, perdeu a vida em um confronto com policiais do Batalhão de Choque.

Conforme apurado pelo boletim de ocorrência, registrado no final da manhã desta sexta-feira (23) uma pessoa perdeu a vida no incidente, sem mais informações adicionais. A Perícia Técnica da Polícia Civil já foi acionada para realizar as investigações necessárias. Contudo, até o presente momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do confronto.

O caso foi oficialmente registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial na Delegacia de Amambai. As autoridades estão empenhadas em esclarecer os eventos que levaram à fatalidade, assegurando uma investigação minuciosa e imparcial.