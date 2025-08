Mulher condenada a mais de 10 anos é presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico é presa em Três Lagoas

Na manhã da última sexta-feira (01), uma mulher foi presa pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico em Três Lagoas.

A mulher foi condenada por decisões judiciais a dez anos e oito meses de reclusão, no regime fechado. As condenações são resiltados da operação Hygeia no mês de novembro do ano de 2022 foram localizados na residência da mulher, mais de 3 kg de maconha, quando seu convivente foi autuado em flagrante, em ação conjunta entre policiais civis e militares.

No transcorrer da ação penal, ela também acabou sendo denunciada pelo Ministério Público, como comparsa de seu convivente, e ao final do processo, a mulher foi condenada. Após todos os recursos impetrados pela defesa, a pena inicialmente fixada, em dez anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, foi mantida.

A sentença condenatória foi expedida pela 1ª Vara Criminal Residual de Três Lagoas/MS. A polícia localizou a mulher em um hospital do município, e então, uma equipe passou a monitorar o local e realizou a prisção quando ela saía do local.

A criminosa foi conduzida a sede da SIG, foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão, e após a realização do exame de corpo de delito, ela foi encaminhada ao Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas para o início do cumprimento da pena.

A prisão foi realizada pela SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas/MS.

A população de Três Lagoas pode encaminhar pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados se solicitado.

