Jovem de 22 anos é baleada em tentativa de homicídio no Parque do Lageado, na Capital

Vítima foi atingida por três tiros e socorrida consciente; autores fugiram em uma motocicleta

Uma jovem de 22 anos foi ferida a tiros na tarde desta sexta-feira (1º), enquanto estava em via pública no Parque do Lageado, região sul de Campo Grande. Segundo relato da vítima, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ela, fugindo logo em seguida sem serem identificados.

O atentado ocorreu no cruzamento das ruas Anselmo Selingardi e Maria Del Horno Samper. Mesmo ferida por três disparos, a jovem conseguiu buscar ajuda e foi levada à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Aero Rancho. Após avaliação médica, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a transferiu para a Santa Casa, onde deu entrada consciente e orientada.

A Polícia Militar foi acionada pela unidade de saúde e seguiu até o local indicado pela vítima, onde equipes também da perícia realizaram levantamentos. Apenas um projétil foi recolhido na cena do crime. Moradores da região contaram ter escutado os disparos, mas não conseguiram fornecer informações sobre os autores.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil de Campo Grande. Até o momento, a motivação e a identidade dos envolvidos seguem desconhecidas.

