Mulher com sequelas de AVC é resgatada de cárcere privado no Jardim Monumento

Uma mulher de 48 anos, que apresenta sequelas de AVC (Acidente Vascular Cerebral), foi resgatada de uma situação de cárcere privado nesta segunda-feira (16), no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande. O marido, de 49 anos, foi preso em flagrante durante a ação realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

De acordo com a Polícia Civil, a denúncia inicial foi registrada no município de Jardim. Um familiar da vítima procurou a delegacia após receber informações de um vizinho, que relatou que a mulher estaria sendo mantida trancada dentro da residência contra a própria vontade.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais constataram que a vítima apresentava sérias limitações de fala e de locomoção em decorrência das sequelas do AVC. Mesmo com dificuldades, ela conseguiu relatar que o marido mantinha o portão constantemente trancado para impedir sua saída e que fazia ameaças de morte sempre que ela mencionava a intenção de deixar a casa ou buscar ajuda.

Segundo a Polícia Civil, após o resgate, a mulher demonstrou forte emoção e alívio com a chegada da equipe. Conforme registrado, ela chegou a afirmar que a intervenção policial representava uma resposta às suas preces.

O homem foi encaminhado à delegacia e deverá responder pelos crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.

Denúncia

Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo telefone 180, que funciona 24 horas, ou pelo 190, em situações de risco imediato. Denunciar pode salvar vidas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais