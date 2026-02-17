Pé-de-Meia Licenciaturas abre pré-inscrições nesta terça-feira e oferece até 12 mil bolsas

Começa nesta terça-feira (17) o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição para estudantes interessados em participar do programa Pé-de-Meia Licenciaturas 2026. A iniciativa é voltada a universitários de cursos de licenciatura presencial e busca incentivar a formação de novos professores para a rede pública de ensino.

Os candidatos elegíveis devem realizar o cadastro exclusivamente pela Plataforma Freire, mantida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Nesta edição, o programa prevê a concessão de até 12 mil bolsas, de acordo com critérios adicionais de ocupação das vagas, que estão detalhados em edital.

O Ministério da Educação disponibilizou um tutorial com orientações sobre o passo a passo necessário para participar do processo de pré-inscrição e cadastramento no sistema.

A bolsa mensal do Pé-de-Meia Licenciaturas é de R$ 1.050. Desse total, R$ 700 podem ser sacados imediatamente pelo estudante. Os outros R$ 350 são destinados a uma poupança, cujo resgate está condicionado ao ingresso do beneficiário como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após a conclusão da licenciatura.

Quem pode participar

Podem concorrer às bolsas os estudantes que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio e que tenham sido aprovados em cursos de licenciatura presenciais por meio de programas de acesso ao ensino superior reconhecidos pelo MEC.

O Pé-de-Meia Licenciaturas faz parte de um conjunto de ações do governo federal voltadas à valorização da carreira docente e à ampliação do número de professores qualificados nas redes públicas de ensino.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais