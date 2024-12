Mulher atropela e arrasta ex-namorado por não aceitar fim de relacionamento

Rapaz ficou pendurado no carro enquanto era arrastado

Na manhã desta quinta-feira (19), um jovem, de 23 anos foi arrastado após ser atropelado pela namorada que não aceitou o fim do relacionamento na cidade de Bataguassu.

Ele registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Anaurilândia e de acordo com o publicado no site Cenário MS, o ocorrido foi por volta das 6h3o da manhã depois de uma discussão entre o casal.

No depoimento ele disse que manifestou pelo fim do relacionamento e pediu que ela devolvesse seu veículo, um GM/Corsa Wind. Depois disso, a mulher teria visto o homem a pé na rua Dejalmir Paula Lima e então jogou o veículo na direção dele.

O homem disse ter ficado pendurado no capô do carro e se segurou pelos limpadores do para-brisa. Nesse momento ele era arrastado por cerca 50 metros e sofreu lesões e arranhões nas pernas.

A mulher fugiu do local e ele procurou atendimento no Hospital Municipal para realizar, onde foi realizado exame de corpo de delito. Depois ele foi para a casa do irmão.

O crime foi registrado na Delegacia de Anaurilândia e as investigações continuam. A mulher está sendo procurada.