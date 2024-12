Tenente-coronel que comandava o 4º Batalhão de Ponta Porã, é afastado após denúncia de assédio

Consta no Diário Oficial do Estado publicado na manhã de hoje (19), o afastamento do tenente-coronel que comandava o 4º Batalhão de Ponta Porã, após ser investigado por assédio. A decisão foi feita pela Corregedoria da Polícia Militar.

De acordo com informações, o militar teria assediado sexualmente uma colega de trabalho, além de ser denunciado também por assédio moral feita a um aluno do curso de formação.

Enquanto as investigações ocorrem, o tenente-coronel deverá se manter afastado das prováveis vítimas e também de testemunhas.

