Mulher ameaça e joga objetos em frente a casa de ex-ficante, no Jardim Los Angeles

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, procurou a Delegacia na manhã desta quarta-feira (5) para registar as ameaças que estava recebendo de uma mulher com quem teve relações. O caso aconteceu no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, aos policiais o homem disse que não tem nenhum tipo de relação recente com a suspeita, mas que já saiu com ela um ou duas vezes. Contudo, a mulher passou a gritar e atacar objetos com garrafas e pedras dentro do imóvel de seus pais. Além disso, ele ainda afirmou que a autora os ameaçava, falando que o ‘Comando iria matar todos’.

Ainda segundo seu relato para os policias, o homem afirmou que recebia diversas mensagens de áudios contendo ameaças, enviadas de um telefone com o DDD de Mato Grosso do Sul (67). Ele relatou que com medo das ameaças, decidiu realizar a denúncia, mas não apresentou nenhum tipo de provas contra a mulher.