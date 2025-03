Produção Sul-mato-grossense ganha espaço e CEASA/MS registra aumento nas vendas em 2024

Dentro do Estado, Sidrolândia se consolidou como o principal fornecedor de hortifrutigranjeiros

O abastecimento de hortifrutigranjeiros em Mato Grosso do Sul cresceu significativamente em 2024. Dados da Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento) revelam que foram comercializadas 216 mil toneladas de frutas, verduras e legumes ao longo do ano, um acréscimo de 3,1% em relação a 2023, quando o volume registrado foi de 210 mil toneladas. Em valores, o crescimento foi ainda mais expressivo: o montante comercializado atingiu R$ 850,4 milhões, um aumento de 12,16% na comparação com o ano anterior.

O avanço da produção estadual é um dos grandes destaques do período. Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul fica entre os três principais fornecedores de produtos para a CEASA/MS, superando estados tradicionalmente fortes no setor. O volume de hortifrutigranjeiros vindos do Estado chegou a 28,5 mil toneladas (28.567.470 kg), representando 13,17% de toda a mercadoria ofertada nas Centrais de Abastecimento ao longo do ano.

Sidrolândia assume liderança

Dentro do Estado, Sidrolândia se consolidou como o principal fornecedor de hortifrutigranjeiros para a CEASA/MS, ultrapassando Terenos, que liderava em 2023. O município respondeu por 23,57% de toda a produção interna, com um total de 6,7 mil toneladas (6.733.135 kg), destacando-se especialmente na comercialização de mandioca de mesa, um dos produtos mais consumidos no Brasil.

Na segunda posição, Terenos manteve sua relevância como polo produtor, sobretudo no fornecimento de ovos, alcançando 6,5 mil toneladas (6.594.725 kg) enviadas para a CEASA/MS em 2024. Jaraguari (3.812.526 kg), Campo Grande (2.919.629 kg) e Nova Andradina (1.348.970 kg) completam o ranking das cidades sul-mato-grossenses que mais contribuíram para o abastecimento da Central.

Fornecimento de outros estados ainda é predominante

Apesar do crescimento da produção estadual, a CEASA/MS segue fortemente abastecida por outros estados. São Paulo continua sendo o maior fornecedor, com 64 mil toneladas (64.011.903 kg) de hortifrutigranjeiros comercializados. Minas Gerais aparece na sequência, com 32 mil toneladas (32.294.442 kg), seguido por Mato Grosso do Sul, que agora ocupa a terceira posição no ranking.

Para o diretor-presidente da CEASA/MS, Daniel Mamédio, a evolução dos números reflete a força do agronegócio sul-mato-grossense. “Recebemos com otimismo esse aumento no volume comercializado e, principalmente, a maior participação de Mato Grosso do Sul no abastecimento. Isso demonstra o empenho dos produtores locais, que encontram na CEASA um canal eficiente para escoar sua produção”, afirmou.

