Motorista tenta fugir, mas acaba preso com uma tonelada de maconha em Campo Grande

Na manhã da última quinta-feira (17), um home foi preso por transportar uma tonelada de maconha em veículo em Campo Grande.

A apreensão ocorreu após o condutor ser flagrada realizando uma ultrapassagem proibida, no KM 370 da BR-163. Os agentes então deram ordem de parada ao veículo, um I/MMC Pajero, porém o condutor fugiu.

Uma perseguição ao veículo foi iniciada e por diversas vezes realizou manobras perigosas na fuga. Após cerca de 3 km, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ele abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi preso.

No total, foram pesados 1.088 kg de maconha, que oram apreendidos pelos policiais. A ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Campo Grande.

Toda a ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

