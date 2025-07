Caminhonete furtada no Paraná é encontrada com 1,7 tonelada de maconha em Amambai

Veículo carregado com drogas foi abandonado em lavoura após perseguição; motorista fugiu a pé e não foi localizado

Uma caminhonete Toyota Hilux carregada com quase duas toneladas de maconha foi abandonada em meio a uma plantação de milho nesta quarta-feira (16), em Amambai, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. O veículo havia sido furtado em maio, no Estado do Paraná.

A apreensão foi feita por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), durante patrulhamento na rodovia MS-289. O motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou escapar pela estrada. Após alguns quilômetros de perseguição, ele entrou em uma via de terra e abandonou a caminhonete, fugindo a pé pela lavoura.

Apesar das buscas feitas na área, nenhum suspeito foi encontrado. No interior do veículo, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 1.743 quilos da droga após a pesagem.

Durante checagem, foi constatado que a caminhonete usava placas falsas e havia sido furtada em Maringá (PR). Segundo a estimativa da polícia, o carregamento está avaliado em aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Toda a droga, juntamente com o veículo recuperado, foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, que vai investigar o caso.

