Motorista tenta fugir ao ser flagrado com 15 toneladas de maconha na MS-289

Motorista de 24 anos foi preso, nessa quarta-feira (4), na MS-289, em Amambai, após ser flagrado transportando 15 toneladas de maconha e 300 kg de skunk na carroceria de um caminhão caçamba. O passageiro, de 21, também foi detido.

Conforme informações, os militares da PMR (Polícia Militar Rodoviária) realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram o condutor do veículo de carga. Entretanto, o homem não respeitou a ordem e iniciou fuga.

Alguns quilômetros à frente, o motorista desceu e confessou de imediato que transportava o ilícito. Na carroceria estavam centenas de tabletes contendo os entorpecentes. Aos agentes, o homem contou que levaria a carga até Dourados.

O rapaz disse, também, que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte. Ao todo, as drogas estão avaliadas em R$ 33, 2 milhões. Os autores foram preso e encaminhados juntos da droga para delegacia de Polícia Civil.

