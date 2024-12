Criança de três anos é estuprada por marido da babá em Coxim

Homem de 24 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (5), em Coxim, distante 252 quilômetros de Campo Grande, após estuprar uma criança de três anos. A esposa dele era babá da menina.

Conforme informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 21 de novembro, e foram denunciados pela mãe da vítima no dia 26. Após o delegado ter ciência do caso, representou na Justiça pela prisão preventiva, sendo cumprida na manhã de hoje.

A polícia reforça a necessidade de denunciar os casos de abuso sexual para que sejam ofertadas as possibilidades de garantias de direitos às vítimas, como pedido de medidas protetivas de urgência.

A denúncia pode ocorrer, inclusive, de forma anônima, pelos telefones: 67 – 3291-1338 (telefone fixo da Delegacia da Mulher de Coxim), 67-999879355 (celular da Delegacia da Mulher de Coxim) ou, ainda, pelo Disque-100 e no 190, da Polícia Militar.

