Motorista que atropelou e matou casal é preso e responderá por homicídio

O motorista de 26 anos, identificado como Maiconir Silveira Nantes foi preso preventivamente por atropelar um casal na madrugada do dia cinco de fevereiro na cidade de Amambaí, a 340 quilômetros de Campo Grande. No acidente, a jovem de 20 anos, Rayane Bulgye morreu e o namorado dela, Heverton da Silva Viana, também de 20 anos, ficou ferido.

De acordo com as informações da polícia, no dia do atropelamento o casal caminhava em uma calçada na Avenida Pedro Manvailer, centro de Amambai quando foram surpreendidos pelo carro, conduzido por Maiconir. A jovem morreu no local e o namorado da vítima foi socorrido e levado para o hospital com inúmeras lesões.

A Polícia Científica foi acionada e o perito responsável constatou que o autor trafegava em velocidade superior a da via, que era de 30 km/h. O motorista fugiu do acidente sem prestar socorro às vítimas. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, o que foi prontamente deferida pelo judiciário da comarca de Amambai, sendo possível a prisão do autor.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Alana Tíssia, o autor será indiciado por homicídio doloso e tentativa de homicídio, tendo em vista todas as provas que foram recolhidas corroboram para a comprovação de que o autor estava ingerindo bebidas alcoólicas em um bar da cidade. O laudo pericial também apontou que ele estava em altíssima velocidade no momento do acidente.

Veja o vídeo do momento do acidente: