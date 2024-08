Caminhão fica pendurado após acidente na BR-060 em Chapadão do Sul

Um grave acidente na manhã desta quinta-feira (22) mobilizou equipes de resgate e deixou um caminhão pendurado na Ponte do Indaiá, na BR-060, em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande. O acidente envolveu um caminhão baú, carregado com produtos de limpeza, e um veículo com carroceria, que transportava ração para gado.

De acordo com informações preliminares, a colisão, cuja dinâmica ainda não foi divulgada pelas autoridades, resultou em danos significativos. O caminhão de ração ficou preso na ponte, enquanto a carga se espalhou pela rodovia, obstruindo parte do tráfego. A cabine do caminhão baú foi completamente destruída.

Um homem que estava envolvido no acidente sofreu diversas escoriações e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul, onde deu entrada consciente e orientado.

Ainda conforme o registro policial, o trecho do km 28 da BR-060, que leva ao município de Paraíso das Águas, está sendo preservado pelo Corpo de Bombeiros até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumirá as investigações e a liberação da via.

