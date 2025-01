Motorista para em rodovia para arrumar freio de caminhão e morre atropelado pelo próprio veículo

Um homem, de 49 anos, identificado como Reinaldo Soares Ferreira morreu atropelado pelo próprio caminhão ao tentar consertar o freio do veículo na rodovia. O caso aconteceu nessa sexta-feira (17), em uma estrada vicinal de Caarapó, a 274 km de Campo Grande, na região da BR-163.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Reinaldo dirigia o caminhão a trabalho quando o freio do veículo começou a apresentar problema. O motorista, então, parou no acostamento e deitou embaixo do caminhão para tentar solucionar, momento este em que o veículo de grande porte entrou em movimento e passou por cima da vítima.

O homem foi atingido na altura da cintura pela roda. Ele chegou a receber atendimento médico da equipe da CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, e levado para o hospital municipal da região. Devido à gravidade, ele ainda foi transferido para o Hospital da Vida de Dourados, onde sofreu paradas respiratórias e não resistiu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

