Bêbado, jovem é preso após bater carro em caminhonete do Ministério Público em Rio Brilhante

Um motorista, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar após bater o carro que conduzia em uma caminhonete do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), em Rio Brilhante. O acidente aconteceu nessa sexta-feira (17).

Segundo informações policiais, os dois veículos seguiam pela Rua Júlio Siqueira Maia, quando o condutor da caminhonete reduziu a velocidade para um pedestre atravessar a via, momento este em que o motorista do Fiat Uno não conseguiu parar a tempo e acabou batendo na traseira do outro veículo.

A Polícia Militar precisou ser acionada já que o jovem estava visivelmente em estado de embriaguez. Ele foi submetido ao teste de bafômetro, o qual apontou 1.31 mg/l de álcool no sangue.

Também foi constatado que o carro do rapaz estava com licenciamento atrasado. Diante disso, ele foi preso em flagrante e o veículo levado para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).