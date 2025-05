Motorista morre em acidente com caminhão na BR-163, próximo a São Gabriel do Oeste

Alberto Barbosa dos Santos, de 72 anos, morreu na noite de quarta-feira (21) após um grave acidente na BR-163, em um trecho próximo a cidade de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. Ele conduzia um caminhão carregado com pneus quando perdeu o controle da direção e colidiu contra uma ponte de concreto inacabada.

O acidente ocorreu entre um frigorífico da região e o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com informações preliminares, o veículo saiu da pista e entrou na vegetação à direita da rodovia antes de atingir a estrutura de concreto.

Alberto havia saído de Campo Grande e tinha como destino a cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, onde faria a entrega da carga. A suspeita inicial é de que ele tenha perdido o controle do caminhão, mas a PRF ainda investiga a dinâmica do acidente.

O impacto foi violento e o motorista ficou preso às ferragens, morrendo ainda no local. Equipes da CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, realizaram a remoção do corpo. O caso foi registrado na delegacia de São Gabriel do Oeste.

Apesar do acidente, o tráfego na BR-163 seguiu normal nos dois sentidos, sem a necessidade de interdição da via. A polícia segue apurando as causas do ocorrido.

