Homem morre atropelado em Iguatemi e motorista foge sem prestar socorro

Fortunato Ramires, de 47 anos, morreu após ser atropelado, na noite dessa quarta-feira (21), em Iguatemi, cidade a cerca de 412 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações da Polícia Civil, o atropelamento aconteceu no cruzamento da Rua Silvino Fernandes com a Trinta e Um de Março. Fortunato chegou a ser socorrido e levado às pressas para uma unidade de saúde, mas já apresentava respiração agônica. De acordo com a médica plantonista, ele não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após dar entrada no hospital.

Investigadores da Polícia Civil estiveram no local do acidente e ouviram três testemunhas. Os relatos apontam que a vítima foi atingida por um Volkswagen Gol de cor preta. Testemunhas também relataram que, logo após o impacto, o motorista acelerou e deixou o local sem prestar qualquer tipo de ajuda.

Policiais fizeram buscas tanto na área do atropelamento quanto na casa do suspeito, mas, até o momento, ele não foi encontrado. A cena do acidente já havia sido alterada quando a equipe chegou, o que impediu a realização de uma perícia técnica.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e localizar o motorista. A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que possam ajudar no caso.

