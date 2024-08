Motorista morre após colisão entre carro de passeio e caminhão na BR-163

Um motorista, de 40 anos, que não teve o nome divulgado, morreu em acidente envolvendo o carro que dirigia e um caminhão. O caso aconteceu na noite desse sábado (24), na BR-163, na região do Bairro Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima seguia em um Fiat Uno sentido Bairro Tiradentes, quando perdeu o controle em uma curva em declive. O carro rodou na rodovia e bateu de frente com o caminhão que trafegava sentido saída de São Paulo.

O condutor do Fiat Uno morreu no local do acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido. A ocorrência foi atendida pela CCR MS Via, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Técnica. O corpo foi levado ao Imol ( Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico.