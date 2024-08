Adolescentes envolvidos em furto de motocicleta e receptadora são identificados

O furto ocorreu por volta de 14h45min, quando a vítima, uma mulher de 30 anos, deixou o veículo estacionado na frente da residência de sua avó

A Policia Civil, por meio do SIG (Seção de Investigações Gerais), recuperou uma motocicleta Honda/CG 125 furtada na tarde de ontem (22), em Três Lagoas (MS).

O furto ocorreu por volta de 14h45min, quando a vítima, uma mulher de 30 anos, deixou o veículo estacionado na frente da residência de sua avó. Os policiais localizaram dois adolescentes suspeitos de cometerem o crime.

Os policiais civis foram até o local mencionado por um dos adolescentes que confessou a autoria do crime e encontraram a moto na casa de uma mulher, de 48 anos, que foi conduzida para a delegacia e indiciada pelo crime de receptação.

Os adolescentes foram ouvidos na delegacia junto ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e depois entregues ao responsável legal. A mulher que estava em posse do veículo, relatou que não sabia do crime, mas poderá ser processada pelo crime de receptação, com pena máxima prevista de até quatro anos de reclusão.

