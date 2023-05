Motorista foge durante bloqueio policial e abandona 800 quilos de maconha

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada de hoje (4), mais de 800 quilos de maconha, em veículo abandonado, na MS-156, próximo a Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. O condutor fugiu, durante o bloqueio policial.

O veículo, GM Vectra, de cor prata, foi encontrado trafegando pela rodovia, durante um patrulhamento de fiscalização do DOF. Ao avistar o automóvel, os policiais deram sinal de parada ao condutor, mas não foi respeitado. O motorista acelerou o veículo em alta velocidade, desobedecendo sinais sonoros e luminosos expedidos pela equipe do DOF durante a perseguição.

Após 20 quilômetros de perseguição, o condutor perdeu a direção do veículo e saiu da pista de rolamento, abandonando o carro. Ele seguiu a fuga a pé em meio de uma plantação de milho. Foram realizadas busca na região, porém o homem não foi localizado. Em vistoria na parte interna do veículo, os policiais encontraram 823 quilos de maconha. Segundo a polícia, o prejuízo ao crime organizado foi de R$ 1,8 milhões de reais.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) de Dourados.

