Homem é socorrido após ser ferido com golpes de facão na cabeça

Um homem de 52 anos, foi ferido na cabeça por golpes de facão, na noite de ontem (3), no bairro Mário Covas, em Campo Grande. Segundo a polícia, durante o socorro, foi descoberto que havia um mandado de prisão contra a vítima, onde ficou internado na Santa Casa sob escolta policial.

O crime ocorreu por volta das 23h30, quando equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados por uma testemunha na Rua Pedro Eduardo Leite, pois havia um homem ensanguentado ao solo. A testemunha relatou aos militares que a vítima estava com ferimentos no lado direito da cabeça, próximo à orelha e no antebraço esquerdo, lesões causadas aparentemente por objeto cortante.

No local, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. Ele relatou aos policiais que não sabe quem o atacou e nem os motivos do crime. Inicialmente, a vítima foi encaminhada ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas, mas devido à gravidade das lesões foi transferido para Santa Casa.

