Motorista foge após colidir contra poste e deixar bairro sem energia em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (3), um motorista fugiu após colidir o carro que conduzia contra um posto de energia elétrica na Rua Mestre Estanislau Pannatier, no Bairro Universitário, em Campo Grande, na saída para São Paulo. O acidente deixou moradores da região sem luz, causando transtornos durante a madrugada.

De acordo com uma moradora, que preferiu não se identificar, o fato aconteceu por volta das 3h. “Acordei com o barulho da batida e, logo em seguida acabou a luz. Quando saiu para ver o que tinha acontecido, o motorista já tinha abandonado o carro”. O veículo, que teve a parte dianteira bastante danificada, foi removido do local por um guincho durante a manhã.

As instruções danificadas a base do posto de energia elétrica, e a Energisa, consulta responsável pelo fornecimento de energia, foram acionadas para realizar os reparos. A empresa informou que já iniciou os procedimentos para restabelecer o fornecimento de energia para os moradores afetados. Não há informações se o motorista ficou ferido no acidente.

De acordo com a regulação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), os custos de reparo e substituição de postes de energia danificados, assim como transformadores, são cobrados do condutor responsável pelo acidente. A identidade do motorista que fugiu do local ainda não foi confirmada pelas autoridades.

