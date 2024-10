Justiça solta tio e avô de criança baleada por irmão de 3 anos em Campo Grande

A Justiça de Mato Grosso do Sul concedeu a liberdade ao tio e ao avô de uma criança de 9 anos que foi baleada acidentalmente pelo irmão de 3 anos durante uma brincadeira com uma arma de fogo. O incidente ocorreu na noite da última segunda-feira (30), no Recanto das Paineiras, região do Bairro Universitário, em Campo Grande. As duas crianças encontraram uma arma escondida embaixo do colchão de um dos familiares. Felizmente, a vítima está fora de risco.

Os dois homens, de 31 e 51 anos, foram presos sob acusação de porte irregular de arma de fogo e omissão de cautela, já que deixaram de guardar a arma em local seguro. O tio da criança foi liberado sem a necessidade de pagar fiança, enquanto o avô precisou desembolsar R$ 1,4 mil para ser solto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe das crianças contou que estava dentro de casa enquanto os filhos brincavam no quintal, quando pegaram um estampido. Minutos depois, seu filho de 9 anos entrou na residência com um ferimento na lombar, causado por um disparo acidental. O menino de 3 anos, responsável pelo tiro, ficou assustado e jogou a arma no chão.

O tio das crianças, que também estava em casa no momento do incidente, levou uma criança ferida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, onde foi atendida. Ele afirmou à polícia que uma arma, um revólver calibre 22, era sua e que havia emprestado para o pai. A arma estava escondida embaixo do colchão do avô.

Após o disparo, antes da chegada da Polícia Militar, o tio tentou esconder uma arma, junto com uma espingarda de pressão, em um matagal próximo, mas depois indicou à polícia onde havia jogado os armamentos. Ambas as armas foram aprendidas

O caso segue sob investigação, e a Justiça continua analisando as responsabilidades.

